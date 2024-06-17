Наглядова рада УКФ оголошує про початок конкурсного відбору на посаду виконавчого директора фонду

Наглядова рада Українського культурного фонду (УКФ) оголошує про початок конкурсного відбору на посаду виконавчого директора УКФ.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, термін прийому документів на участь у відборі - з 17 червня до 17 липня 2024 року.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду виконавчого директора такі: вища освіта за рівнем не нижче спеціаліста/магістра; досвід роботи на керівних посадах у релевантній сфері щонайменше три роки; вільне володіння державною мовою та іноземною мовою на рівні не нижче B2 (однією з офіційних мов Ради Європи); спроможність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов'язки.

Серед професійних навичок у кандидата мають бути знання про законодавство України; управління організаціями або комплексними проєктами у сфері культури, людським капіталом, комунікаціями; основи фінансового менеджменту та управлінського обліку; етику ділового спілкування та ведення переговорів, основи міжкультурної взаємодії; здатність до системного аналізу, розроблення стратегічних документів; сучасні інформаційні технології; розуміння механізмів та можливостей формування партнерств і залучення грантових, спонсорських, донорських коштів.

Щодо умов оплати праці, то виконавчий директор УКФ матиме: посадовий оклад - 21 тис. 462 грн; інші надбавки, премії.