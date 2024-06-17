Події

14:39 17.06.2024

Наглядова рада УКФ оголошує про початок конкурсного відбору на посаду виконавчого директора фонду

1 хв читати
Наглядова рада УКФ оголошує про початок конкурсного відбору на посаду виконавчого директора фонду

Наглядова рада Українського культурного фонду (УКФ) оголошує про початок конкурсного відбору на посаду виконавчого директора УКФ.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, термін прийому документів на участь у відборі - з 17 червня до 17 липня 2024 року.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду виконавчого директора такі: вища освіта за рівнем не нижче спеціаліста/магістра; досвід роботи на керівних посадах у релевантній сфері щонайменше три роки; вільне володіння державною мовою та іноземною мовою на рівні не нижче B2 (однією з офіційних мов Ради Європи); спроможність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов'язки.

Серед професійних навичок у кандидата мають бути знання про законодавство України; управління організаціями або комплексними проєктами у сфері культури, людським капіталом, комунікаціями; основи фінансового менеджменту та управлінського обліку; етику ділового спілкування та ведення переговорів, основи міжкультурної взаємодії; здатність до системного аналізу, розроблення стратегічних документів; сучасні інформаційні технології; розуміння механізмів та можливостей формування партнерств і залучення грантових, спонсорських, донорських коштів.

Щодо умов оплати праці, то виконавчий директор УКФ матиме: посадовий оклад - 21 тис. 462 грн; інші надбавки, премії.

Теги: #укф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 08.03.2024
Голова наглядової ради УКФ вважає катастрофічним можливе рішення про ліквідацію Мінкультури

Голова наглядової ради УКФ вважає катастрофічним можливе рішення про ліквідацію Мінкультури

14:57 06.03.2024
Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

09:58 09.02.2024
Мінкультури затвердило новий склад наглядової ради УКФ

Мінкультури затвердило новий склад наглядової ради УКФ

13:29 22.01.2024
Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

11:54 20.01.2024
Мінкультури запрошує культурно-мистецьку спільноту до обговорення критеріїв відбору кандидатів від міністерства до наглядової ради УКФ

Мінкультури запрошує культурно-мистецьку спільноту до обговорення критеріїв відбору кандидатів від міністерства до наглядової ради УКФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС

ОСТАННЄ

Українські військові вперше захопили ворожий "танк-черепаху" і взяли в полон російських танкістів

Унаслідок ДТП з українцями в Румунії чотирьох людей, з яких двоє дітей, доправили до лікарні - МЗС України

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

Броню від мобілізації для аграріїв пролонгують до 12 місяців - в. о. міністра агрополітики

У закладах профосвіти Київської області створюються освітні хаби для дорослих - обладміністрація

ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за незаконну анексію Криму

На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Український Червоний Хрест організував для держслужбовців 2-гу літню школу з міжнародного гуманітарного права

Асоціація правоохоронних органів держав-членів ЄС виправила некоректну карту України - МЗС

Єрмак шкодує про неможливість обговорити минулий Саміт миру з Олександром Мартиненком

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА