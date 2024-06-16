Події

19:48 16.06.2024

Графіки погодинних відключень е/е працюватимуть у понеділок із 8:00 до кінця доби

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Графіки погодинних відключень е/е працюватимуть у понеділок із 8:00 до кінця доби

Графіки погодинних відключень е/е в понеділок, 17 червня, діятимуть із 8:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

У своєму повідомленні в телеграм-каналі у неділю, системний оператор звернув увагу, що з 11:00 до 22:00 обмеження стосуватимуться більшої частини споживачів, ніж в інші години.

Причиною обмежень є прогнозоване зростання споживання з початком робочого тижня, пояснила НЕК.

Як повідомлялося, наприкінці поточного тижня в плановий ремонт вийшов черговий блок АЕС, що збільшило дефіцит в енергосистемі.

Теги: #електроенергія #відключення

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