Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70 - Генштаб ЗСУ

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Станом на 16.00 неділі кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 70, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог із району російського Бєлгорода завдав удару двома УАБами по Графському, одним УАБом - по Вовчанську.

На лиманському напрямку противник здійснив 8 атак у районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. ЗСУ відбили 3 штурмові дії, ще 5 бойових зіткнень тривають. Також ворог завдав авіаудару сімома НАРами біля Серебрянського лісу.

На краматорському напрямку окупанти здійснили 3 невдалі спроби потіснити українські підрозділи із займаних позицій на захід від Іванівського та біля Андріївки.

На торецькому напрямку ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.

На покровському напрямку відбулася найбільша кількість бойових зіткнень, ворог здійснив 24 атаки на позиції Сил оборони України в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Українські захисники стримують натиск і відбили 18 ворожих штурмів, 6 бойових зіткнень - ще тривають.

Також на цьому напрямі противник завдав 2 удари п'ятьма УАБами по Воздвиженці, 2 удари чотирма УАБами - по Криничній; ворог скинув по дві керовані авіаційні бомби на Водяне Друге, Тарасівку, Нову Полтаву, Прогрес; один УАБ і дванадцять НАР - на Новоселівку Першу.

На курахівському напрямку тривають бої біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 8, половину з них ЗСУ відбили.

На времівському напрямку противник здійснив 8 безуспішних атак на позиції Сил оборони. Триває бій у районі Старомайорського.

На гуляйпільському напрямку ворог завдав удару однією керованою бомбою по Варварівці, 16 НАРами - по Чарівному.

На Придніпровському напрямку агресор вчетверте за день безуспішно спробував атакувати українські позиції поблизу Кринок.