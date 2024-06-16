Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав світову спільноту й далі подвоювати зусилля для досягнення справедливого і сталого миру в Україні та бути об'єднаними цим питанням.

"Ця зустріч - мирний саміт щодо України, але не тільки щодо України. Йдеться про те, що країни всього світу об'єднуються, щоб виступити, захистити та зміцнити міжнародне право, яке забезпечує безпеку всіх нас. Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі. Ми всі маємо бути єдині в цьому питанні", - завив Трюдо на підсумковій пресконференції після Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю.

Він наголосив, що війна РФ проти України триває вже надто довго, і світова спільнота має і далі подвоювати зусилля для досягнення справедливого та сталого миру, "який ставить на перше місце верховенство закону і справедливість, безпеку українців і нашу безпеку для всіх".

Також Трюдо повідомив, що найближчими місяцями Канада має намір провести зустріч міністрів закордонних справ, щоб активізувати роботу над гуманітарним аспектом війни в Україні.

Раніше, як зазначив прем'єр, він головував на засіданні, де учасники говорили про ув'язнених і депортованих людей, зокрема і дітей.

"За оцінками, близько 20 000 дітей були позбавлені своїх домівок, своїх родин, а також мови, культури та самобутності. Світова спільнота має об'єднатися і закликати покласти цьому край", - сказав він.

Він наголосив, що спільна робота учасників під час саміту допомогла сформувати спільне бачення подальшого шляху, базованого на Статуті ООН і міжнародному праві. "Справедливий і міцний мир, що базується на фундаментальних принципах, в основі яких лежать інтереси українців", - додав Трюдо.