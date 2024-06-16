Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки
Президент України Володимир Зеленський заявив про правильність вибору українською стороною пунктів Формули миру щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення полонених і депортованих дітей, які було винесено на розгляд учасниками інавгураційного Саміту миру, оскільки саміт може мати "абсолютно практичні кроки".
"Формат Саміту миру абсолютно робочий, і я дякую вам (учасникам саміту - ІФ-У) за це. Ми бачимо, що ми зробили правильний вибір - вибір двох безпекових пунктів і одного гуманітарного, щоб почати рухатися до відновлення цілковитої безпеки та миру", - заявив Зеленський за підсумками другого пленарного засідання учасників Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку в неділю.
Так, за його словами, "очевидно, що дискусія учасників саміту щодо продовольчої, ядерної безпеки та гуманітарних аспектів може мати як результат абсолютно практичні кроки".
"Ми всі у світі зацікавлені в безпеці атомних станцій та інших атомних об'єктів. Я вдячний учасникам Саміту миру за повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки ЗАЕС, яку захопили російські війська та перетворили на плацдарм війни. Також хотів би подякувати кожному лідеру та кожній країні, які підтримали наші зусилля щодо забезпечення свободи навігації", - сказав він.
Як він наголосив, "продовольча безпека - це ключове питання не лише для країн Глобального Півдня, а й для кожної країни у світі, тому що вона визначає ціну життя. Зрив продовольчих ринків - це прямий шлях до хаосу. На жаль, РФ надто часто намагалася спрямувати світ на шлях дестабілізації та хаосу. Тому нам усім потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі та кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу".
Президент України також подякував учасникам саміту за обговорення питань звільнення людей з російського полону, а також повернення незаконно викрадених Росією українських дітей.
"Ми маємо повернути кожну і кожного додому. Наших цивільних бранців РФ, викрадених дітей. І наших воїнів. Кожен день у полоні жахливий, і ми маємо звільнити тисячі людей, у яких забрали роки життя, яких піддають тортурам і яким брешуть у Росії, коли кажуть, що ніхто на них не чекає в Україні. Уявіть - якою це особистою катастрофою для кожної такої людини та дитини. Ми маємо їх усіх звільнити", - наголосив він.
Зеленський також висловив сподівання на те, що "ми можемо досягти результатів - і так швидко, як тільки можливо. Саме ці та інші практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть усім у світі, що Статут ООН може бути відновлений у повній своїй ефективності, як і всі його принципи та цілі".