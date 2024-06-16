Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

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Президент України Володимир Зеленський заявив про правильність вибору українською стороною пунктів Формули миру щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення полонених і депортованих дітей, які було винесено на розгляд учасниками інавгураційного Саміту миру, оскільки саміт може мати "абсолютно практичні кроки".

"Формат Саміту миру абсолютно робочий, і я дякую вам (учасникам саміту - ІФ-У) за це. Ми бачимо, що ми зробили правильний вибір - вибір двох безпекових пунктів і одного гуманітарного, щоб почати рухатися до відновлення цілковитої безпеки та миру", - заявив Зеленський за підсумками другого пленарного засідання учасників Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку в неділю.

Так, за його словами, "очевидно, що дискусія учасників саміту щодо продовольчої, ядерної безпеки та гуманітарних аспектів може мати як результат абсолютно практичні кроки".

"Ми всі у світі зацікавлені в безпеці атомних станцій та інших атомних об'єктів. Я вдячний учасникам Саміту миру за повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки ЗАЕС, яку захопили російські війська та перетворили на плацдарм війни. Також хотів би подякувати кожному лідеру та кожній країні, які підтримали наші зусилля щодо забезпечення свободи навігації", - сказав він.

Як він наголосив, "продовольча безпека - це ключове питання не лише для країн Глобального Півдня, а й для кожної країни у світі, тому що вона визначає ціну життя. Зрив продовольчих ринків - це прямий шлях до хаосу. На жаль, РФ надто часто намагалася спрямувати світ на шлях дестабілізації та хаосу. Тому нам усім потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі та кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу".

Президент України також подякував учасникам саміту за обговорення питань звільнення людей з російського полону, а також повернення незаконно викрадених Росією українських дітей.

"Ми маємо повернути кожну і кожного додому. Наших цивільних бранців РФ, викрадених дітей. І наших воїнів. Кожен день у полоні жахливий, і ми маємо звільнити тисячі людей, у яких забрали роки життя, яких піддають тортурам і яким брешуть у Росії, коли кажуть, що ніхто на них не чекає в Україні. Уявіть - якою це особистою катастрофою для кожної такої людини та дитини. Ми маємо їх усіх звільнити", - наголосив він.

Зеленський також висловив сподівання на те, що "ми можемо досягти результатів - і так швидко, як тільки можливо. Саме ці та інші практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть усім у світі, що Статут ООН може бути відновлений у повній своїй ефективності, як і всі його принципи та цілі".