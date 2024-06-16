Події

15:35 16.06.2024

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

2 хв читати
Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки
Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про правильність вибору українською стороною пунктів Формули миру щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення полонених і депортованих дітей, які було винесено на розгляд учасниками інавгураційного Саміту миру, оскільки саміт може мати "абсолютно практичні кроки".

"Формат Саміту миру абсолютно робочий, і я дякую вам (учасникам саміту - ІФ-У) за це. Ми бачимо, що ми зробили правильний вибір - вибір двох безпекових пунктів і одного гуманітарного, щоб почати рухатися до відновлення цілковитої безпеки та миру", - заявив Зеленський за підсумками другого пленарного засідання учасників Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку в неділю.

Так, за його словами, "очевидно, що дискусія учасників саміту щодо продовольчої, ядерної безпеки та гуманітарних аспектів може мати як результат абсолютно практичні кроки".

"Ми всі у світі зацікавлені в безпеці атомних станцій та інших атомних об'єктів. Я вдячний учасникам Саміту миру за повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки ЗАЕС, яку захопили російські війська та перетворили на плацдарм війни. Також хотів би подякувати кожному лідеру та кожній країні, які підтримали наші зусилля щодо забезпечення свободи навігації", - сказав він.

Як він наголосив, "продовольча безпека - це ключове питання не лише для країн Глобального Півдня, а й для кожної країни у світі, тому що вона визначає ціну життя. Зрив продовольчих ринків - це прямий шлях до хаосу. На жаль, РФ надто часто намагалася спрямувати світ на шлях дестабілізації та хаосу. Тому нам усім потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі та кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу".

Президент України також подякував учасникам саміту за обговорення питань звільнення людей з російського полону, а також повернення незаконно викрадених Росією українських дітей.

"Ми маємо повернути кожну і кожного додому. Наших цивільних бранців РФ, викрадених дітей. І наших воїнів. Кожен день у полоні жахливий, і ми маємо звільнити тисячі людей, у яких забрали роки життя, яких піддають тортурам і яким брешуть у Росії, коли кажуть, що ніхто на них не чекає в Україні. Уявіть - якою це особистою катастрофою для кожної такої людини та дитини. Ми маємо їх усіх звільнити", - наголосив він.

Зеленський також висловив сподівання на те, що "ми можемо досягти результатів - і так швидко, як тільки можливо. Саме ці та інші практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть усім у світі, що Статут ООН може бути відновлений у повній своїй ефективності, як і всі його принципи та цілі".

Теги: #саміт_миру #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 16.06.2024
Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

16:51 16.06.2024
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

16:37 16.06.2024
Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

16:32 16.06.2024
Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

16:23 16.06.2024
Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

16:21 16.06.2024
Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

16:12 16.06.2024
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

16:04 16.06.2024
ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

15:21 16.06.2024
80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

15:16 16.06.2024
Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

ОСТАННЄ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70 - Генштаб ЗСУ

Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

Держсекретар Святого престолу на Саміті миру: Ватикан пропонує своє посередництво у вирішенні гуманітарних питань

Глава МЗС Мексики запропонувала перевести переговори учасників Саміту миру щодо України під егіду ООН

Зеленський обговорив із президентом Кіпру кроки з реалізації Формули миру та питання переговорів про вступ України до Євросоюзу

Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

ДІАЛОГ ВІДБУВСЯ І ОЧЕВИДНО, ЩО ЙОГО РЕЗУЛЬТАТОМ МОЖУТЬ СТАТИ АБСОЛЮТНО ПРАКТИЧНІ КРОКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА ЗАВЕРШЕННЯ САМІТУ МИРУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС

Мир в Україні буде глобальним миром - президент Португалії

Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА