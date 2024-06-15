Президент Гани: Українська формула миру є ключовою рамкою для досягнення тривалого миру

Українська формула миру може стати ключовою рамкою для досягнення тривалого миру, водночас будь-яке рішення повинне базуватися на повазі до територіальної цілісності України і враховувати всі безпекові застереження, заявив президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, під час виступу на першому пленарному засіданні в межах Глобального саміту миру.

"Ми зібралися тут, щоб забезпечити тривалий і справедливий мир для України, - сказав він, зазначивши, що "агресія України проти Росії це порушення міжнародного права і є несправедливою дією", що має вплив на всі країни, зокрема на африканські.

"Африканський континент постраждав особливо, блокада Чорного моря призвела до значного дефіциту продовольства і зростання цін, посилення продовольчої кризи в усіх країнах Африки", - наголосив він.

"Українська формула миру є ключовою рамкою для досягнення тривалого миру. Формула миру зазначає ключові елементи. Це припинення бойових дії, виведення російських військ, збереження української територіальної цілісності, гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту. Будь-яке рішення має поважати територіальну цілісність України, - сказав він, зазначивши, що воно (рішення - ІФ-У) має "враховувати всі безпекові зауваження, щоб забезпечити довгострокове мирне середовище в регіоні".

Він також наголосив, що "Гана не вітає відсутності на саміті представників Китаю та Росії, але наша присутність тут є пошуком справедливого миру. Нашими спільними зусиллями ми досягнемо успіху, незалежно від того якою довгою буде ця подорож", - сказав президент Гани, на завершення виступу.