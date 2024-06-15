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20:59 15.06.2024

Глава МЗС Саудівської Аравії: Серйозні переговори на шляху до миру потребуватимуть важких компромісів

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Глава МЗС Саудівської Аравії: Серйозні переговори на шляху до миру потребуватимуть важких компромісів

Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдуллах Аль Сауд вважає, що в серйозних переговорах на шляху до миру має брати участь РФ, а самі переговори потребуватимуть істотних компромісів.

"Наше королівство виступає за припинення війни і досягнення тривалого миру... Важливо докладати зусиль ще до настання миру, а не ескалувати ситуацію. Необхідне таке навколишнє середовище, яке сприятиме миру. Ці думки відображені в нашій збалансованій позиції від початку війни", - сказав він на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру в Швейцарії.

Він зазначив: "У нас хороші стосунки з обома сторонами (Україною і РФ - ІФ-У) і ми сподіваємося на мир".

За словами глави МЗС, Саудівська Аравія продовжить робити все для "сприяння діалогу між двома сторонами".

"Важливо, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-які кроки до серйозних переговорів. Це вимагатиме важких компромісів як частини "дорожньої карти", яка веде до миру", - заявив він.

Глава МЗС акцентував увагу на тому, що будь-який серйозний процес на шляху до миру вимагатиме представництва РФ. "Сподіваємося, що цей Саміт відображає ці цілі", - підсумував він.

 

 

Теги: #саудівська_аравія #саміт_миру

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