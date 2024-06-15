Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє людей загинули - Великоновосілківська ПТГ

Російські окупанти в суботу, 15 червня, обстріляли село Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Донецької області. Окупанти обстріляли село з РСЗВ із застосуванням касетних боєприпасів.

"Три людини загинули, п'ятеро дістали поранення. Усі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу", - повідомляє пресслужба Великоновосілківської селищної військової адміністрації в телеграм-каналі.

На місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, медики та місцева влада. Постраждалих доправили до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.