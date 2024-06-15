Події

12:58 15.06.2024

Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє людей загинули - Великоновосілківська ПТГ

1 хв читати

Російські окупанти в суботу, 15 червня, обстріляли село Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Донецької області. Окупанти обстріляли село з РСЗВ із застосуванням касетних боєприпасів.

"Три людини загинули, п'ятеро дістали поранення. Усі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу", - повідомляє пресслужба Великоновосілківської селищної військової адміністрації в телеграм-каналі.

На місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, медики та місцева влада. Постраждалих доправили до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

Теги: #донецька_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 15.06.2024
Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

20:18 14.06.2024
Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

18:50 14.06.2024
Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

11:18 14.06.2024
Обстріли РФ залишили без світла шахту з 52 працівниками на Донеччині - Міненерго

Обстріли РФ залишили без світла шахту з 52 працівниками на Донеччині - Міненерго

09:16 14.06.2024
На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів

02:24 14.06.2024
Шістьох людей поранено в результаті обстрілу Селидового Донецької області - прокуратура

Шістьох людей поранено в результаті обстрілу Селидового Донецької області - прокуратура

21:44 13.06.2024
Унаслідок ударів ворожих FPV-дронів по Куп'янську поранено мирного жителя

Унаслідок ударів ворожих FPV-дронів по Куп'янську поранено мирного жителя

16:29 13.06.2024
Окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області, відомо про двох постраждалих дітей - ОВА

Окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області, відомо про двох постраждалих дітей - ОВА

14:46 13.06.2024
Окупанти обстріляли Велетенське, виникли пожежі, поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Окупанти обстріляли Велетенське, виникли пожежі, поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

12:21 12.06.2024
Окупанти обстріляли пожежну частину в Липцях поблизу Харкова, відновлену після деокупації - ДСНС

Окупанти обстріляли пожежну частину в Липцях поблизу Харкова, відновлену після деокупації - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

ОСТАННЄ

Шольц назвав пропозиції Путіна щодо України несерйозними

В Україні в неділю очікуються значні дощі, місцями град - Укргідрометцентр

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Артилерійські снаряди, закуплені за чеською ініціативою, вже прибувають в Україну - глава МЗС Чехії

В Україні, крім західних областей, у неділю пройдуть дощі та грози

РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів, намагаючись залякати людей - Зеленський

Росіяни продовжують атакувати на сході України, завдано 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто

Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще одна постраждала - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА