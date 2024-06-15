РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів, намагаючись залякати людей - Зеленський

Російські окупанти намагаються залякати українців, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Росія використовує за місяць 3200-3500 КАБів - це керовані авіаційні бомби - виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялися і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія могла окупувати ці села і міста. І це основна мішень. Те саме робив Гітлер - килимове бомбардування. Усе те саме, як за однією методикою",- сказав він.

За словами президента, операція Путіна із захоплення Харкова провалилася. "Наші хлопці стабілізували ситуацію", - сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що період очікування рішення Конгресу США щодо надання допомоги Україні був складним: "Непросто. Ми очікували позитивного голосування Конгресу США. Ми очікували 8 місяців. Дуже складно".

"Будемо очікувати, що підтримка, за яку проголосували, дійде в Україну", - підсумував він.