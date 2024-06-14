Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

Німеччина анонсувала ще один пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли, зокрема, дві системи ППО IRIS-T, три реактивні системи залпового вогню HIMARS і 10 танків Leopard 1A5.

Це випливає з повідомлення, розміщеного на сайті бундесверу в п'ятницю.

Повідомляється, що до пакета увійшли 20 бойових машин піхоти MARDER; 10 Leopard 1A5; боєприпаси для LEOPARD 1 і БМП MARDER; одна система ППО IRIS-T SLM; одна система ППО IRIS-T SLS; три РСЗВ HIMARS; 21000 снарядів 155 мм; 128 димових/освітлювальних снарядів; чотири антидронові датчики; два мостоукладальники BEAVER; дві інженерні машини DACHS; одна евакуаційна машина Bergepanzer 2; чотири машини розмінування WISENT 1; матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів; три системи AMPS для захисту гвинтокрилів; 100 окулярів нічного бачення; IT-обладнання; 16 автоцистерн Zetros; 100 штурмових гвинтівок MK 556; 85 високоточних гвинтівок HLR 338; 100 гвинтівок CR 308; чотири мільйони патронів для вогнепальної зброї; рятувальні човни.