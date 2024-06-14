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14:41 14.06.2024

Аеропорт "Бориспіль" може отримати матеріальну допомогу від морпорту "Південний"

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Аеропорт "Бориспіль" може отримати матеріальну допомогу від морпорту "Південний"

 Міжнародний аеропорт (МА) "Бориспіль" звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути надання йому матеріальної допомоги держпідприємством (ДП) "Морський торговельний порт "Південний", що виділяється на зворотній основі.

"Вичерпавши власні резерви за більш як два роки війни, у найбільш критичний момент для свого існування аеропорт звернувся до свого власника - держави в особі Міністерства інфраструктури та Кабінету міністрів з проханням знайти фінансування з альтернативних джерел для збереження аеропорту. Одним із можливих рішень розглядається надання матеріальної допомоги (позики) на зворотній основі від іншого державного підприємства - ДП "Морський торговельний порт "Південний", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі МА "Бориспіль".

Вказується, що така практика поширена у державному секторі України.

У прес-службі аеропорту повідомили, що припинивши з 24 лютого 2022 року обслуговувати комерційні рейси, аеропорт продовжив діяльність спрямовану на збереження інфраструктури, підтримку операційної готовності, а також збереження трудового колективу, висококваліфікованих працівників. На сьогоднішній день 2,3 тис. співробітників аеропорту перебувають у простої, 750 – на ротаційній основі працюють на території підприємства щодня.

Підприємство продовжувало сплачувати податки до держбюджету, перерахувавши у 2022-2023 роках понад 500 млн грн.

Відзначається, що після повномасштабного вторгнення аеропорт кардинально змінив режим роботи, сфокусувавшись на збереженні підприємства. Зокрема, було впроваджено масштабну програму зменшення витрат. Підприємство продовжує вносити оплату за комунальні платежі, збереження державного майна аеропорту та орендарів, витрати на охорону та технічне обслуговування аеродромів, терміналів, техніки та обладнання. Крім того, велика кількість повітряних суден, що зберігаються в аеропорту, вимагають технічного обслуговування та підтримки льотної придатності, уточнили в прес-службі.

"Протягом майже двох років, з лютого 2022 року до грудня 2023 року, аеропорт не отримував будь-яких доходів, будь-якої зовнішньої допомоги та фінансував свою діяльність за рахунок внутрішніх ресурсів: власних коштів, які мав у розпорядженні, а також економії від програми реструктуризації, відстрочення виплат за кредитами та іншими зобов'язаннями", - пояснили у прес-службі.

У МА "Бориспіль" категорично відкинули звинувачення народного депутата Олексія Гончаренка, який раніше заявив, що 250 млн грн хочуть забрати біля порту "Південний" та передати їх на "проїдання аеропорту "Бориспіль".

Щодо необґрунтованих припущень щодо "сумнівних" витрат, у МА "Бориспіль" запевнили в абсолютній прозорості витрачання коштів. Всі закупівлі відбуваються на платформі Prozorro і доступні широкому загалу. На додаток, у 2023 році аеропорт "Бориспіль" провів сертифікацію Служби закупівель у Британському інституті закупівель та постачання (British Institute of Purchasing and Supply), який встановлює еталонні стандарти для функції закупівель та ланцюга постачання компанії на всіх рівнях. На сьогоднішній день аеропорт "Борспіль" єдиний в Україні має сертифікат CIPS, підкреслили в прес-службі підприємства.

У МА "Бориспіль" вказали на велике значення збереження аеропорту, який після війни зможе забезпечити повернення українців, які наразі шукають притулку за кордоном, а також забезпечить доставку необхідних для відновлення економіки обладнання та вантажів. У прес-службі нагадали, що в 2021 році на МА "Бориспіль" припадало 65% потоку авіапасажирів у країні та понад 80% вантажів, що відправляються повітрям.

Теги: #аеропорт_бориспіль #матеріальна_допомога

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