Єменські хусити атакували українське судно в Аденській затоці, повідомляє Центральне командування ЗС США.

"Сьогодні хусити, яких підтримує Іран, запустили дві протикорабельні крилаті ракети по Аденській затоці. Обидві ракети уразили судно "Вербена", що йшло під прапором Палау, належить Україні та яким керує Польща. Судно "Вербена" нещодавно заходило в док у Малайзії і прямувало в Італію, перевозячи дерев'яні будівельні матеріали", - йдеться в повідомленні на сайті Центрального командування США.

Повідомляють, що судно "Вербена" зазнало пошкоджень, виникла пожежа, її гасить екіпаж. Одного цивільного моряка тяжко поранили під час нападу, його евакуювали американські літаки для надання медичної допомоги на кораблі, який перебуває неподалік.