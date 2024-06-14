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09:16 14.06.2024

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів

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На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів
Фото: Харківська ОВА

У ніч на п'ятницю збройні сили РФ обстріляли Глушківку і Куп'янськ-Вузловий, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Глушківка. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки та автомобіль... смт Куп'янськ-Вузловий. Унаслідок авіаобстрілу пошкоджено будинки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали Бугаївка (пошкоджено приватний будинок, чоловік зазнав травм, його госпіталізували), Куп'янськ (пошкоджено рейсовий автобус, що перевозив 15 мирних жителів, поліцейський і цивільний автомобілі, кафе, житлові будинки, травмовано мирного жителя), Старий Салтів (пошкоджено покрівлі та вікна десятка будинків), Хотімля (горіли елінг та катер).

Теги: #харківська_область #обстріл

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