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21:18 13.06.2024

Зеленський обговорив із Трюдо підготовку до Глобального саміту миру

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Зеленський обговорив із Трюдо підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на полях саміту G7 в Апулії (Італія).

"Змістовна зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую Канаді за оборонну підтримку та підготовку майбутніх пакетів, зокрема за відправку броньованих "медеваків" та іншої бронетехніки. Обговорили безпекову ситуацію, співробітництво у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Глава держави зазначив, що під час бесіди основну увагу було приділено "підготовці Глобального саміту миру і його очікуваним результатам". Зокрема Зеленський подякував Джастіну Трюдо за підтримку Української формули миру та зусилля в залученні до участі в Саміті інших країн, насамперед Глобального Півдня.

"Обговорили також практичну діяльність Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, у якій Канада виступає ініціатором і співлідером", - додав Зеленський.

 

 

 

Теги: #трюдо #зеленський #італія

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