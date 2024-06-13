Генштаб ЗСУ: На курахівському напрямку відбито чотири штурми ворога, сім боїв тривають

Від початку доби і станом на 13:00 російські війська найбільшу активність проявляють на курахівському, покровському і краматорському напрямках, загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 41, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Продовжує потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Так, з напрямків Пороз (рф) і Мощеноє (рф) завдано удару по Порозку, з Гуєвого (рф) - по Миропіллю, з Хоромного (рф) - по Єліному", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в четвер.

Зазначено, що РФ продовжує бити зі своєї території керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, з боку Бєлгорода агресор завдав трьох ударів трьома КАБами по Вовчанську та інших населених пунктах Вовчанської громади.

На куп'янському напрямку ворог намагається нав'язати ініціативу поблизу Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Одну атаку Сили оборони успішно відбили, ще три бої тривають. Водночас окупанти вдарили двома КАБами по Куп'янську, ще трьома - по Іванівці. На лиманському напрямку триває бій неподалік Греківки.

"Сім разів від початку доби загарбники атакували на краматорському напрямку. Українські захисники успішно відбили п'ять штурмових дій противника. Наразі тривають боєзіткнення поблизу Нового та Андріївки", - йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначено, що зберігається складна обстановка на покровському напрямку. "Бої тривають у районах Новоолександрівки, Калинового та Новоселівки Першої. Наразі наші захисники відбили тут шість ворожих атак, ще дві - тривають", - інформує Генштаб.

"Гаряче сьогодні на курахівському напрямку, - додають у Генштабі. - Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили на цій ділянці чотири штурмові дії ворога. Ще сім бойових зіткнень тривають поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки".

На придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, війська РФ намагалися тричі безуспішно атакувати позиції ЗСУ поблизу Кринків, завдали трьох ударів вісьмома КАБами в районах населених пунктів Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка та Берислав.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.