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17:24 12.06.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 74 - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 74 - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 середи кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 74, найбільшу активність росіяни проявляють на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку ворог здійснив атаку в районі Глибокого.

На куп'янському напрямку противник шість разів намагався потіснити українські війська, тривають три штурмові дії в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

На покровському напрямку окупанти здійснили вже 25 атак, із них дев'ять - іще тривають, зокрема, бої тривають у районах Калинового, Євгенівки та Новоселівки Першої.

На придніпровському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На краматорському, времівському та оріхівському напрямках ворог здійснив по одній безуспішній атаці.

Також окупанти завдали удару НАРами по району Миропілля на Сумщині, КАБами - по Вовчанську, Глибокому, Подолянах, Липцях, Тернах та Ветеринарному Харківської області, Олександрополю, Воздвиженці, Прогресу та Вовчому Донецької області.

Теги: #фронт #ситуація

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