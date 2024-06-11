Події

19:02 11.06.2024

Росіяни обстріляли Осокорівку Херсонської області, є постраждала - ОВА

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Російські окупанти обстріляли із застосуванням артилерії Осокорівку Нововоронцовської громади Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждала 58-річна жінка, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"У неї діагностували контузію та посттравматичну приглухуватість. Постраждалій було надано необхідну медичну допомогу. Надалі вона проходитиме лікування амбулаторно", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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