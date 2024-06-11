Росіяни обстріляли Осокорівку Херсонської області, є постраждала - ОВА

Російські окупанти обстріляли із застосуванням артилерії Осокорівку Нововоронцовської громади Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждала 58-річна жінка, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"У неї діагностували контузію та посттравматичну приглухуватість. Постраждалій було надано необхідну медичну допомогу. Надалі вона проходитиме лікування амбулаторно", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.