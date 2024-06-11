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07:53 11.06.2024

Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені

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Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені

Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок уранці.

"Протягом доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів... Дві жінки і чоловік поранені під час атаки росіян по Пологівському району", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також уточнив інформацію про інтенсивність ворожих обстрілів.

"Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому і Кам'янському. 220 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку і Новоандріївку. 22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку і Малинівку. 301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська", - повідомив голова ОВА.

Також, за даними обладміністрації, надійшло 10 повідомлень про руйнування житла.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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