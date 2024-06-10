Події

19:53 10.06.2024

У Харкові з-під завалів витягли ще одного постраждалого, їхня загальна кількість сягнула семи

1 хв читати
У Харкові з-під завалів витягли ще одного постраждалого, їхня загальна кількість сягнула семи

У Харкові з-під завалів приватного будинку, зруйнованого внаслідок вечірнього авіаудару ЗС РФ, деблокували ще одного постраждалого, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно з-під завалів приватного будинку дістали постраждалого. На швидкій відправили до лікарні", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомляв, що під завалами будинку перебуває 75-річний чоловік.

Загальна кількість постраждалих унаслідок вечірнього авіаудару сягнула 7 осіб.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 10.06.2024
У Харкові тимчасово відселяють людей, щоб знешкодити ворожий боєприпас, що не розірвався

У Харкові тимчасово відселяють людей, щоб знешкодити ворожий боєприпас, що не розірвався

19:57 10.06.2024
У Миргородському районі одна людина постраждала після ракетної атаки РФ

У Миргородському районі одна людина постраждала після ракетної атаки РФ

19:36 10.06.2024
Харківська міська рада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла

Харківська міська рада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла

18:45 10.06.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

18:25 10.06.2024
Унаслідок вечірніх ворожих авіаударів по Харкову постраждали щонайменше дві людини

Унаслідок вечірніх ворожих авіаударів по Харкову постраждали щонайменше дві людини

18:08 10.06.2024
Окупанти завдали авіаудару по околиці Харкова, виникла пожежа

Окупанти завдали авіаудару по околиці Харкова, виникла пожежа

16:52 10.06.2024
"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

10:54 10.06.2024
Унаслідок обстрілів у Часовоярській громаді Донецької області загинула 1 людина - голова ОВА

Унаслідок обстрілів у Часовоярській громаді Донецької області загинула 1 людина - голова ОВА

08:37 10.06.2024
Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

07:57 10.06.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, є поранена

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, є поранена

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок діятимуть із 14:00 до 19:00 - "Укренерго"

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

ОСТАННЄ

У Миколаївській області є влучання в нежитлове приміщення, попередньо без постраждалих

Через Резерв+ оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, серед них 220 тис. жінок - Міноборони України

Авіаційна служба Малаві втратила контакт із літаком, на якому летів віцепрезидент країни та особи, котрі його супроводжували

МВС спростувало повідомлення про винагороду за допомогу у виявленні осіб, які ухиляються від мобілізації

У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

Російський літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії - Міноборони

На харківському напрямку штурмова активність ворога впала, на куп'янському напрямку ситуація більш складна - Волошин

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок діятимуть із 14:00 до 19:00 - "Укренерго"

На Київщині знешкоджено підпільне виробництво сигарет потужністю до 40 тис. пачок за добу

У МИРГОРОДІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РАКЕТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА