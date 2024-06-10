У Харкові з-під завалів витягли ще одного постраждалого, їхня загальна кількість сягнула семи

У Харкові з-під завалів приватного будинку, зруйнованого внаслідок вечірнього авіаудару ЗС РФ, деблокували ще одного постраждалого, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно з-під завалів приватного будинку дістали постраждалого. На швидкій відправили до лікарні", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомляв, що під завалами будинку перебуває 75-річний чоловік.

Загальна кількість постраждалих унаслідок вечірнього авіаудару сягнула 7 осіб.