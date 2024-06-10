Окупанти завдали авіаудару по околиці Харкова, виникла пожежа

Збройні сили РФ завдали удару по Харкову, влучення зафіксовано в районі житлової забудови на околиці міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Трохи пізніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти використали керовану авіабомбу.

"За попередніми даними, виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.