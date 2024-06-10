Події

18:08 10.06.2024

Окупанти завдали авіаудару по околиці Харкова, виникла пожежа

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Збройні сили РФ завдали удару по Харкову, влучення зафіксовано в районі житлової забудови на околиці міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Трохи пізніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти використали керовану авіабомбу.

"За попередніми даними, виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харків #авіаудар

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