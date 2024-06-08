Події

07:36 08.06.2024

Сили оборони за добу знищили 1210 окупантів

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Сили оборони за добу знищили 1210 окупантів

Українські захисники ліквідували 1210 окупантів, 9 танків, 9 бронемашин, 36 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 59 безпілотників, 7 крилатих ракет, 78 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати противника за минулу добу Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 517290 (+1210) осіб, танків - 7843 (+9) од, бойових броньованих машин - 15105 (+9) од, артилерійських систем - 13533 (+36) од, РСЗВ - 1095 (+0) од, засоби ППО - 834 (+1) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59), крилаті ракети - 2277 (+7), кораблі / катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18484 (+68) од, спеціальна техніка - 2248 (+10)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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