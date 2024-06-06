Генштаб ЗСУ: від початку доби і станом на 16:00 на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, на покровському напрямку - 26

Від початку доби і станом на 16:00 на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку 26, п'ять із них ще тривають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 58 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що на лиманському напрямку російські війська "зробили шість невдалих спроб покращити свої позиції. Крім того, ворог намагається діяти в районі Серебрянського лісу".

На краматорському напрямку ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога, зокрема, в районах Іванівського та Калинівки. Протягом поточного дня загальна кількість атак окупантів зросла до чотирьох.

"На покровському напрямку триває п'ять бойових зіткнень у районах Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію. Кількість атакувальних дій ворога зросла до 26", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, втрати ворога на цьому напрямку від початку доби становлять 154 особи вбитими та пораненими. Знищено ворожий танк і п'ять бойових броньованих машин, ще один танк і три бойові броньовані машини пошкоджено.

"Триває бій на курахівському напрямку. Ще один - у районі Урожайного на времівському напрямку. На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала", - зазначено в повідомленні.

"Наші війська контролюють ситуацію і виснажують ворога на всій лінії бойового зіткнення", - резюмує Генштаб.