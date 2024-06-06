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16:24 06.06.2024

Зеленський - прем'єру Індії: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

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Зеленський - прем'єру Індії: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої привітав його з перемогою на виборах.

"Побажав якнайшвидшого формування уряду і плідної роботи для процвітання індійської нації", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Лідери також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Розраховуємо на участь Індії на найвищому рівні", - зазначив Зеленський і запросив прем'єр-міністра Індії з візитом до України.

Теги: #саміт_миру #індія

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