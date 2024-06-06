На лінії фронту відбулося 44 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ
Від початку поточної доби, 6 червня, на лінії фронту на півдні та сході України відбулося 44 бойові зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Російські загарбники обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини з території Курської та Бєлгородської областей російської федерації, а саме з російського Волфиного ворог вів вогонь по українському Волфиному та зі Сподарюшиного обстріляв Попівку", - зазначено в повідомленні.
На куп'янському напрямку тривають бойові дії в Петропавлівському районі. Інша активність ворога тут не спостерігається.
У лиманському напрямку ворог активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.
На сіверському напрямку тривають бої в районі Верхньокам'янського. Від початку доби це вже третя атака, попередні дві успішно відбито.
Також ворог проявляє активність на краматорському напрямку, а саме в Іванівському районі. Ситуація контрольована.
Уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на покровському напрямку. Тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.
На оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога.
На інших напрямках обстановка без особливих змін.