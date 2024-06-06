Події

14:36 06.06.2024

На лінії фронту відбулося 44 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ

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На лінії фронту відбулося 44 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби, 6 червня, на лінії фронту на півдні та сході України відбулося 44 бойові зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини з території Курської та Бєлгородської областей російської федерації, а саме з російського Волфиного ворог вів вогонь по українському Волфиному та зі Сподарюшиного обстріляв Попівку", - зазначено в повідомленні. 

На куп'янському напрямку тривають бойові дії в Петропавлівському районі. Інша активність ворога тут не спостерігається.

У лиманському напрямку ворог активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.

На сіверському напрямку тривають бої в районі Верхньокам'янського. Від початку доби це вже третя атака, попередні дві успішно відбито.

Також ворог проявляє активність на краматорському напрямку, а саме в Іванівському районі. Ситуація контрольована.

Уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на покровському напрямку. Тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

На оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

Теги: #фронт #ситуація

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