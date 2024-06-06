Події

12:11 06.06.2024

Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, напружена ситуація на покровському та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, напружена ситуація на покровському та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 10.30 четверга за минулу добу на лінії фронту зафіксовано 111 бойових зіткнень, від початку поточної - ще 29, найнапруженіша ситуація на покровському та курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку поточної доби вже відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог здійснив 570 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них - 18 із застосуванням РСЗВ. Також агресор завдав одного ракетного удару двома ракетами та 32 ударів - дронами-камікадзе", - йдеться у зведенні.

На харківському напрямку ворог активних штурмових дій не вів.

На куп'янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки.

На сіверському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Білогорівки.

На краматорському напрямку окупанти провели безуспішні штурмові дії в районі Кліщіївки, триває бій у районі Іванівського.

На покровському напрямку ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони відбили чотири ворожі атаки, тривають шість бойових зіткнень.

На курахівському напрямку також напружена ситуація, тривають по два бойові зіткнення в районах Парасковіївки та Красногорівки.

На времівському напрямку від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень у районах Урожайного та Новодар'ївки. ЗСУ відбили три атаки, тривають бойові дії в районі Урожайного.

На оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки дії ворога успіху не мали.

На придніпровському напрямку противник здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

Теги: #фронт #ситуація

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