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12:32 05.06.2024

Міненерго повідомило про низку надзвичайних ситуацій на шахтах України

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Міненерго повідомило про низку надзвичайних ситуацій на шахтах України

Протягом доби на українських шахтах сталася низка надзвичайних ситуацій, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в середу, на одній із шахт Донецької області через отримані травми загинув 21-річний працівник - машиніст підземних установок.

Крім того, через обстріл росіян було відключено повітряну лінію "ДТЕК Донецькі електромережі", внаслідок чого знеструмлено підстанції та під'єднані до них шахти.

"Загалом під землею перебували 317 людей. Вони вийшли на поверхню після закінчення зміни. Усіх споживачів заживили", - описало ситуацію Міненерго.

Крім того, дві шахти на Дніпропетровщині буди знеструмлені через технологічне порушення на одній з підстанцій. При цьому людей на поверхню не виводили, шахти невдовзі заживили.

Теги: #шахти #надзвичайна_ситуація

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