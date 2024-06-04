У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета в багатті постраждав чоловік - ОВА

У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав місцевий житель, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета поранення дістав 50-річний місцевий житель. Чоловік розпалив багаття біля будинку, в якому здетонувала вибухівка", - ідеться в повідомленні пресслужби ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, термічними опіками грудної клітки, живота та рук. Нині медики надають йому необхідну допомогу.