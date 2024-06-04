Події

18:42 04.06.2024

У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета в багатті постраждав чоловік - ОВА

1 хв читати

У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав місцевий житель, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета поранення дістав 50-річний місцевий житель. Чоловік розпалив багаття біля будинку, в якому здетонувала вибухівка", - ідеться в повідомленні пресслужби ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, термічними опіками грудної клітки, живота та рук. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Теги: #херсон #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 04.06.2024
Російські війська обстрілюють прибережні райони Херсона - Мрочко

Російські війська обстрілюють прибережні райони Херсона - Мрочко

08:05 03.06.2024
Ворог обстріляв Херсон і 14 населених пунктів області, є руйнування

Ворог обстріляв Херсон і 14 населених пунктів області, є руйнування

11:55 02.06.2024
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

12:58 01.06.2024
Вибух, який чули в Миколаєві, стався за межами міста, у повітрі - влада

Вибух, який чули в Миколаєві, стався за межами міста, у повітрі - влада

12:50 01.06.2024
У Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю медзакладу

У Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю медзакладу

18:21 31.05.2024
Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлю медзакладу, постраждалих немає - обладміністрація

Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлю медзакладу, постраждалих немає - обладміністрація

03:15 28.05.2024
Північна Корея заявляє про вибух у польоті останнього запущеного їй супутника

Північна Корея заявляє про вибух у польоті останнього запущеного їй супутника

20:02 25.05.2024
У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

19:38 25.05.2024
Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

19:21 25.05.2024
Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - Держприкордонслужба

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

ОСТАННЄ

Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

Керівником департаменту торговельних площ Arricano призначено Олену Швець

Росіяни скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня - ОСУВ "Хортиця"

Заступника Кличка підозрюють у вимаганні на системній основі, тривають обшуки - джерело

Байден не вважає пропозицію РФ щодо припинення війни найкращим варіантом для України наразі

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Кількість бойових зіткнень з опівночі зросла до 62, окупанти інтенсивно обстрілюють прикордоння на Сумщині й Чернігівщині - Генштаб ЗСУ

ВР погодилася із Зеленським і виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ й окупації

Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців - Кравчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА