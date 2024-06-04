Байден не вважає пропозицію РФ щодо припинення війни найкращим варіантом для України наразі

Президент США Джо Байден не вважає, що пропозиція РФ щодо припинення війни є найкращим варіантом для України, й зазначає, що російську армію було "розгромлено".

Відповідаючи на запитання, чи є пропозиція Росії щодо припинення війни в Україні найкращою, на що може сподіватися Київ нині, Байден сказав: "Ні, це не так".

"І, до речі, я не знаю, чому ви пропускаєте все, що сталося за цей час. Російські збройні сили були знищені. Ви не пишете про це. Вона була дуже сильно розгромлена. Це перше", - сказав Байден в інтерв'ю журналу Time.

Також, за словами Байдена, НАТО значно сильніше, ніж було, коли він вступив на посаду.

"Я не тільки відновив той факт, що це найсильніший альянс у світовій історії, а й зміг розширити його", - зазначив він.

Однак, як додав президент США, "ми весь час забуваємо про те, якими будуть наслідки успіху Росії в Україні".