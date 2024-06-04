Росіяни вночі та вранці шість разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські війська шість разів обстріляли прикордоння Сумської області в ніч і вранці у вівторок, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілу зазнали Шалигинська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

По Шалигинській здійснено обстріл FPV дронами (3 вибухи). По Краснопільській ворог завдав удару FPV дроном (1 вибух). У Великописарівській зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів). На територію Середино-Будської ворог скинув 11 мін.