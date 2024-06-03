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21:46 03.06.2024

Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

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Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

Стабілізаційні відключення світла в Києві 4 червня можуть бути більшими через великі обмеження ліміту електроенергії, заявив генеральний директор "Yasno" Сергій Коваленко.

"Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах", - розповів Коваленко.

За його словами, причиною таких обмежень є планові ремонтні роботи енергообладнання.

"У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини", - пояснив генеральний директор "Yasno".

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" ввела на вівторок, 4 червня, ліміти споживання на всю добу, як і в понеділок, повідомила компанія в телеграмі.

 

 

 

Теги: #збільшення #відключення #світло

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