Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

Стабілізаційні відключення світла в Києві 4 червня можуть бути більшими через великі обмеження ліміту електроенергії, заявив генеральний директор "Yasno" Сергій Коваленко.

"Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах", - розповів Коваленко.

За його словами, причиною таких обмежень є планові ремонтні роботи енергообладнання.

"У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини", - пояснив генеральний директор "Yasno".

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" ввела на вівторок, 4 червня, ліміти споживання на всю добу, як і в понеділок, повідомила компанія в телеграмі.