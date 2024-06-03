Український Червоний Хрест не здійснює реєстрацію на отримання гуманітарної та грошової допомоги

Український Червоний Хрест не здійснює реєстрацію на отримання гуманітарної та грошової допомоги.

"Поширюється інформація про нібито запуск реєстрації на видачу гуманітарної допомоги та грошової допомоги, а також ліків від організації "Червоний Хрест… Дана інформація жодним чином не стосується діяльності Українського Червоного Хреста", - повідомив Український Червоний Хрест у понеділок у фейсбуці.

В Українському Червоному Хресті зазначили, що нібито для отримання цієї допомоги шахраї просять надати особисту інформацію громадян.

"Ми не збираємо персональні дані у мережі інтернет, а також не здійснюємо такі виплати. Про всі наявні програми й грошову підтримку ми інформуємо на офіційних джерелах, наприклад на сайті https://redcross.org.ua", - наголосили в Українському Червоному Хресті.