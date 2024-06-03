Від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 73 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільша інтенсивність російських окупантів на покровському та куп’янському напрямках. Наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Російські окупанти продовжують завдавати артилерійських ударів зі своєї території по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, у понеділок із прикордонних районів РФ гатили по українських населених пунктах Павлівка, Середина-Буда, Поківка, Клюси, Лісове та Кіндратівка.

На куп'янському напрямку ворог збільшив активність і здійснив уже 11 атак на позиції українських захисників. Зокрема, тривають три бойові зіткнення в районах Стельмахівки, Берестового і Тернів.

На сіверському напрямку ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують українські підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки. Також окупанти застосовують авіацію.

На краматорському напрямку тривають чотири бойові зіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.

На покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі йдеться про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку від початку доби.

На курахівському напрямку українські воїни стали на заваді дев'яти атакам противника. Ситуація контрольована.

На придніпровському напрямку, поблизу Кринок, українські захисники відбили ще одну атаку ворога. Загальна кількість боєприпасів на напрямку зросла до трьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - зазначили в Генштабі.