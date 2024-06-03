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12:21 03.06.2024

Відкрито провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку - прокуратура

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Відкрито провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку - прокуратура

Прокуратура відкрила провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під час моніторингу соціальних мереж прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що на цьому відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських захисників психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

"Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф", - зазначено в повідомленні Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Теги: #прокуратура

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