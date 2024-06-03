СБУ повідомила про підозру голові кримської "Юнармії", який вербує школярів на війну проти України

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику регіонального штабу російської мілітаристської молодіжної організації "Юнармія" в окупованому Криму, пропагандисту Сергію Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Гаврильчука – керівника "регіонального штабу "Юнармії" у тимчасово окупованому Криму. Перебуваючи на "посаді", він масово залучає місцевих школярів до мілітарної організації країни-агресора", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

У СБУ інформують, що вказівка направляти учнів до "Юнармії" є в кожній школі Криму. "Інструктори цієї установи ідеологічно налаштовують дітей проти України. Також там навчають школярів тактики ведення бою і проводять із ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією СБУ, також у місцевому осередку "Юнармії" запроваджено польові виходи з учнями для занять із мінно-вибухової справи.

"Наприкінці навчального року старшокласники складають відповідний "іспит", за результатами якого Гаврильчук особисто вербує "випускників" до збройних сил рф", - повідомляють в українській спецслужбі.

У такий спосіб зловмисник виконує вказівку Кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Розслідування проводили співробітники кримського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим і Севастополі.