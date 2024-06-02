Фонд Клуні "За справедливість" домагається переслідування російських пропагандистів у Європі - Єрмак

Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль "За справедливість" домагається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це дуже важливо. Група Макфола-Єрмака давно працює з нашими партнерами над тим, щоб російські пропагандисти, так само винні в розпалюванні ненависті та просуванні війни РФ проти України, потрапили під санкції", - написав Єрмак у телеграмі.

За його словами, раніше він обговорював цю тему з Амаль Клуні, так само як і покарання для росіян за викрадення українських дітей.

"Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Чимало пропагандистів рф досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють "знищити", як і Україну. Пропагандисти відповідальні за геноцид українців. І вони відповідатимуть.", - додав Єрмак.