Події

15:59 02.06.2024

Із 3 червня у столичній підземці змінять графік руху поїздів

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Із 3 червня у столичній підземці змінять графік руху поїздів

У понеділок, 3 червня, буде змінено графіки руху поїздів Київського метро, повідомляє влада столиці в неділю з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові - 6-6,5 хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда становитиме 6-7 хвилин.

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Комунальне підприємство зазначає, що безпеку руху поїздів забезпечено. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

Теги: #київ #метрополітен

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