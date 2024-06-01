Унаслідок ДТП на харківській окружній дві людини загинули, одну госпіталізовано у важкому стані - поліція

Поліція встановлює обставини ДТП зі смертельними наслідками, що сталася 1 червня, близько 12:30, на окружній дорозі в Харкові.

"На перехресті біля повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля ГАЗ-2410 і мотоцикла BMW. Попередньо встановлено, що 85-річний водій автомобіля, виконуючи переїзд перехрестя, не надав переваги в русі 38-річному водієві мотоцикла, який їхав головною дорогою", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Унаслідок ДТП обидва водії загинули, а 83-річну пасажирку ГАЗ-2410 госпіталізовано у важкому стані.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.