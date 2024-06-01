Події

09:14 01.06.2024

Усіх постраждалих у результаті ранкового ракетного удару по Балаклії госпіталізовано у стані середньої тяжкості

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У суботу о 5:00 ЗС РФ завдали ракетного удару по Балаклії, виникла пожежа, госпіталізовано 12 осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На момент удару у двох будинках перебувало 12 осіб: 4 дорослих (із них одна вагітна жінка) і 8 дітей віком від 2 до 17 років. Виникла пожежа. У всіх дванадцяти постраждалих стан середньої тяжкості, в однієї дитини гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали Шестакове (внаслідок обстрілу КАБами території ферми 2 особи постраждали, 32 тварини, що були на фермі, загинули), Вовчанськ (авіаударом зруйновано будинок, поранено 1 особу), Юрченкове (внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, гараж, господарську споруду), Козача Лопань (унаслідок обстрілу горів приватний будинок, легковий автомобіль, пошкоджено ще один легковик), Черкаські Тишки (пошкоджено будинок), Руська Лозова (обстрілом РСЗВ пошкоджено приватний будинок і господарські споруди) і Білий Колодязь (пошкоджено 7 будинків).

Синєгубов також повідомив, що в Новобаварському районі Харкова тривають пошуково-рятувальні роботи - під завалами п'ятиповерхівки, частково зруйнованої внаслідок ворожого удару в ніч на 31 травня, можуть перебувати ще 2 жінки. Станом на ранок суботи відомо про 7 загиблих унаслідок ударів по місту в ніч на 31 травня.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня ЗС РФ вдарили по приватній забудові в Балаклії (Харківська обл.).

Теги: #харківська_область #обстріл

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