Події

07:06 01.06.2024

Осколок ворожого БПЛА влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

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Осколок ворожого БПЛА влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

Російські війська в ніч на суботу здійснили чергову атаку по Україні, на Вінниччині осколок ворожого БПЛА влучив по об'єкту критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Борзова, усі служби працюють. Постраждалих немає.

"Зараз у бік області рухаються "Калібри". До кінця повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #вінницька #інфраструктура #бпла

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