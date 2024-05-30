Донори підтвердили постачання Харкову більшої частини необхідних газопоршневих установок і модульних котелень

Постачання більшої частини газопоршневих установок і блочно-модульних котелень, необхідних Харкову, уже підтверджено донорами, повідомила директорка Департаменту комунальних послуг Мінвідновлення Наталія Хоцянівська.

"Із заявлених 37 газопоршневих когенераційних установок на сьогодні 17 одиниць підтверджено USAID, шість - UNICEF, ще щодо п'яти тривають переговори із потенційними донорами. Із 30 блочно-модульних котелень, необхідних для підприємств інфраструктури міста, 17 підтверджено донорами, щодо двох тривають перемовини", - сказала вона під час онлайн-наради профільного підкомітету енергокомітету Верховної Ради з підготовки підприємств ТКЕ до опалювального періоду 2024-2025 рр. у четвер.

При цьому Хоцянівська зазначила, що переговори з донорами щодо постачання обладнання для громад міністерство не проводило, але воно бере це питання в роботу і за кілька днів матиме інформацію, яке обладнання можуть надати донори.

"Міністерство вважає абсолютно правильним шляхом забезпечення резервними об'єктами генерації теплової та електроенергії. Зосередження в одному джерелі ризиковано", - наголосила Хоцянівська.

Як повідомлялося, радник прем'єр-міністра Юрій Бойко в середині травня зазначав, що Харків сьогодні має відпрацьований план підготовки до зими, і він чи не єдине місто в Україні з таким детальним планом.