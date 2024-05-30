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11:54 30.05.2024

Байден наближається до скасування заборони на удари України з американської зброї по території РФ - NYT

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Байден наближається до скасування заборони на удари України з американської зброї по території РФ - NYT

Президент США Джо Байден наближається до того, щоб зняти свою заборону на удари з американської зброї по території Росії, пише The New York Times.

"Після кількох місяців скарг на обмеження з боку президента України Володимира Зеленського, Білий дім розпочав формальну - і, очевидно, швидку - переоцінку того, чи варто йти на ризик", - ідеться в публікації.

Деякі з радників Байдена, які відмовляються офіційно говорити про дискусії в Білому домі, заявляють, що вважають зміну його позиції неминучою.

"Але якщо президент справді змінить свою точку зору, то, найімовірніше, це призведе до серйозних обмежень на те, як українці можуть використовувати надану американцями зброю, обмежуючи її військовими цілями, розташованими безпосередньо всередині кордонів Росії, що беруть участь в атаці на Україну", - зазначає видання.

The New York Times додає, що Байден, найімовірніше, збереже заборону на використання американської зброї для завдання ударів углиб території Росії або по критично важливих об'єктах інфраструктури.

"Але якщо Байден змінить курс, офіційні особи визнають, що він, найімовірніше, ніколи не оголосить про це: натомість американські артилерійські снаряди та ракети просто почнуть влучати по російських військових цілях", - додали в газеті.

Однак усередині адміністрації Байдена зберігається серйозне занепокоєння з приводу можливості ядерної ескалації. Один із високопоставлених чиновників адміністрації повідомив, що Вашингтон передав уряду Зеленського стурбованість із приводу ударів по системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад на території Росії протягом останніх тижнів.

"Для проведення атак українці використовували дрони і ракети місцевого виробництва. Але американські чиновники висловили занепокоєння тим, що Москва може неправильно зрозуміти наміри Заходу, і заявили Україні, що вважають підтримку систем раннього попередження критично важливою для ядерної стабільності", - зазначає газета.

Теги: #зброя #байден #заборона #сумнів

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