РФ знову скасувала Армійські міжнародні ігри, ймовірно, через брак персоналу й техніки - британська розвідка

Щорічні Армійські міжнародні ігри, які з 2015 року організовувало міністерство оборони РФ, не відбудуться цього року, як не відбулися й 2023-го, повідомляє британська розвідка з посиланням на російські джерела.

"Росія, ймовірно, скасувала Ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн... Є також реальна ймовірність, що через втрати в Україні російське міністерство оборони занепокоєне тим, що брак кваліфікованого військового персоналу й техніки поставить під загрозу послідовне домінування Росії у змаганнях", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х міністерства оборони.

Повідомляють, що в останніх Армійських міжнародних іграх 2022 року взяли участь 6 тис. людей із 37 країн.