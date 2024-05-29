Події

11:56 29.05.2024

РФ знову скасувала Армійські міжнародні ігри, ймовірно, через брак персоналу й техніки - британська розвідка

1 хв читати
РФ знову скасувала Армійські міжнародні ігри, ймовірно, через брак персоналу й техніки - британська розвідка

Щорічні Армійські міжнародні ігри, які з 2015 року організовувало міністерство оборони РФ, не відбудуться цього року, як не відбулися й 2023-го, повідомляє британська розвідка з посиланням на російські джерела.

"Росія, ймовірно, скасувала Ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн... Є також реальна ймовірність, що через втрати в Україні російське міністерство оборони занепокоєне тим, що брак кваліфікованого військового персоналу й техніки поставить під загрозу послідовне домінування Росії у змаганнях", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х міністерства оборони.

Повідомляють, що в останніх Армійських міжнародних іграх 2022 року взяли участь 6 тис. людей із 37 країн.

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 24.05.2024
Під час наступу на Вовчанськ РФ задіяла підрозділи "Африканського корпусу" - британська розвідка

Під час наступу на Вовчанськ РФ задіяла підрозділи "Африканського корпусу" - британська розвідка

13:46 21.05.2024
Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

11:51 14.05.2024
Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

11:53 13.05.2024
Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

12:55 11.05.2024
Російська армія демонструє нездатність застосовувати боєприпаси по намічених цілях - британська розвідка

Російська армія демонструє нездатність застосовувати боєприпаси по намічених цілях - британська розвідка

13:16 10.05.2024
РФ не змогла використати паради 9 травня для демонстрації військової могутності через значні втрати в Україні - британська розвідка

РФ не змогла використати паради 9 травня для демонстрації військової могутності через значні втрати в Україні - британська розвідка

12:12 30.04.2024
На аеродромі "Кущевська" на Кубані знищено склад авіабомб - британська розвідка

На аеродромі "Кущевська" на Кубані знищено склад авіабомб - британська розвідка

11:53 26.04.2024
Просування російських військ на захід від Авдіївки пришвидшилося – британська розвідка

Просування російських військ на захід від Авдіївки пришвидшилося – британська розвідка

13:32 16.04.2024
РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

12:48 10.04.2024
Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії

Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

ОСТАННЄ

Найближчими днями майже у всій Україні пройдуть короткочасні дощі, температурний фон не зміниться

Генштаб ЗСУ: Найбільш напруженою ситуація залишається на покровському напрямку, з найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

Атака БПЛА енергооб'єкта на Рівненщині призвела до короткочасного знеструмлення споживачів - "Укренерго"

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

Нещодавні наступи РФ на Донеччині виявилися здебільшого безуспішними - ISW

Окупанти у вівторок обстріляли Середину-Буду і 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, у Залізному Мосту загинув мирний житель

На Чернігівщині під ворожим мінометним обстрілом загинув мирний житель - ОВА

Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА