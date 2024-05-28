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10:09 28.05.2024

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

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Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, при цьому перші літаки мають бути поставлені "до кінця цього року", заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

В інтерв'ю програмі Matinale телеканалу RTL глава бельгійського МЗС також зазначила, що зобов'язання про передання винищувачів буде закріплено в угоді, яку підпишуть у вівторок у Брюсселі під час візиту до столиці президента України Володимира Зеленського.

У травні 2023 року Бельгія приєдналася до "коаліції F-16", щоб надати Києву серію винищувачів-бомбардувальників для протидії російській агресії. Спочатку участь Бельгії обмежувалася навчанням і матеріально-технічною підтримкою, але восени уряд вирішив поставити і самі літаки, які планують вивести з експлуатації та замінити на F-35.

Крім цього, Бельгія також надасть боєприпаси зі своїх запасів, щоб оснастити ними F-16, призначені для України.

За словами Лябіб, така підтримка необхідна Україні, щоб зупинити Володимира Путіна, який, на її думку, має намір відсунути кордони європейських країн.

На запитання, чи можуть російські танки одного разу вторгнутися у Брюссель, глава бельгійського МЗС заявила: "Якщо ми дозволимо (Володимиру Путіну) йти своїм шляхом, це не буде неможливим сценарієм".

Теги: #бельгія #допомога_україні #f_16

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