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09:49 28.05.2024

У Бельгії заявили про готовність передати Україні винищувачі F-16

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У Бельгії заявили про готовність передати Україні винищувачі F-16

Кілька винищувачів F-16 надійдуть із Бельгії в Україну до кінця цього року, повідомила у вівторок в ефірі RTL глава бельгійського зовнішньополітичного відомства Аджа Лябіб.

"Уже до кінця року літаки мають прибути в Україну", - сказала вона, не уточнивши кількості.

При цьому міністр зазначила, що загалом до 2028 року Бельгія готова передати Києву 30 винищувачів F-16.

Бельгія увійшла до так званої коаліції F-16 у травні. Спочатку її участь обмежувалася навчанням і матеріально-технічною підтримкою, але пізніше уряд вирішив поставити й самі літаки, які планують вивести з експлуатації та замінити на F-35.

Теги: #бельгія #допомога_україні

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