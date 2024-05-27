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19:32 27.05.2024

Кабмін назвав пріоритетні для енергопостачання об'єкти - постанова

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Кабмін назвав пріоритетні для енергопостачання об'єкти - постанова

Кабінет Міністрів визначив критично важливі об'єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання під час обмежень електроенергії.

Відповідну ініціативу закріплено постановою від 24 травня №600 "Про затвердження Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності", опублікованій у понеділок на урядовому порталі.

Згідно з нею, до таких об'єктів належать об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, занесених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, це заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності, військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об'єкти, які використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану), підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту.

Водночас до пріоритетних для енергопостачання належать підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з безперервним циклом виробництва, електронні комунікаційні мережі, органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи, а саме органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).

Переліки критично важливих об'єктів затверджують обласні, Київська міська держадміністрація (військова адміністрація) після консультацій з органами місцевого самоврядування, операторами систем розподілу (ОСР) та Держенергонаглядом щодо доцільності занесення об'єкта до переліку, допустимих мінімальних рівнів навантаження, схем електропостачання зазначеного споживача, наявних на одній лінії субспоживачів, які потребують відключення, тощо.

Зазначається, що ОСР зобов'язаний забезпечити справедливу та рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до цього переліку.

Водночас під час застосування до них граничної потужності (лімітів) об'єкти критичної інфраструктури мають забезпечити їх дотримання. Крім того, вони повинні відключити субспоживачів, які не впливають на їхню роботу, інакше їх можуть включати до графіків погодинних відключень.

У разі аварійної ситуації в енергосистемі та/або перевищення граничної потужності оператор системи передачі може ухвалити рішення про додаткове застосування операторами систем розподілу (ОСР) графіків аварійних відключень.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 24 травня затвердив порядок визначення граничних величин споживання електричної потужності.

Він визначає процедуру взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі (ОСП), ОСР, а також споживачами в процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Порядок обов'язковий для ОСП, ОСР і споживачів незалежно від форми власності.

 

Теги: #електроенергія #енергетика

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