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18:30 27.05.2024

Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

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Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

У суботу, 25 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок якого зруйновано будівлю терміналу аеропорту, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 25 травня 2024 року близько 16:00 військовослужбовці армії рф здійснили обстріл об'єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлю терміналу аеропорту", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Теги: #запоріжжя #обстріл #розслідування

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