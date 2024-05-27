Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора
У суботу, 25 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок якого зруйновано будівлю терміналу аеропорту, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 25 травня 2024 року близько 16:00 військовослужбовці армії рф здійснили обстріл об'єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлю терміналу аеропорту", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.