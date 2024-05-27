Події

12:27 27.05.2024

СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, який координує постачання "Іскандерів"

1 хв читати
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, який координує постачання "Іскандерів"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"За його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу рф", - ідеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, зокрема, встановлено, що Криворучко особисто координує постачання російській армії керованих авіабомб і балістичних ракет "Іскандер", які окупанти використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Теги: #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 24.05.2024
СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

18:48 23.05.2024
Глава СБУ: Зараз багато викликів, ворог на місці не стоїть

Глава СБУ: Зараз багато викликів, ворог на місці не стоїть

16:39 23.05.2024
СБУ затримала ексохоронця російської катівні на Херсонщині, який намагався сховатися в лавах ЗСУ

СБУ затримала ексохоронця російської катівні на Херсонщині, який намагався сховатися в лавах ЗСУ

10:56 20.05.2024
СБУ затримала інформатора РФ, який готував "прорив" рашистів на одній із найгарячіших ділянок фронту Донецької області

СБУ затримала інформатора РФ, який готував "прорив" рашистів на одній із найгарячіших ділянок фронту Донецької області

13:14 17.05.2024
СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело

СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Іспанії

Мінветеранів усунуло недоліки проєкту "Помічник ветерана" і незабаром запустить його в оновленому форматі

Порхун: Міністерство у справах ветеранів має бути

Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

У Харкові п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти після ворожих ударів по "Епіцентру", 45 постраждалих

ОСТАННЄ

Процес переходу від військової служби до цивільного життя становить 2-3 роки - Мінветеранів

Київ може відправити до Харкова 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів і 10 автобусів як допомогу - мер

Прокурори оскаржать рішення суду про закриття справи щодо розгону активістів Майдану 2013 року

Найбільше бойових зіткнень у понеділок на покровському напрямку - Генштаб

Зеленський прибув до Іспанії

Мінветеранів усунуло недоліки проєкту "Помічник ветерана" і незабаром запустить його в оновленому форматі

Київський фунікулер відновив роботу

Порхун: Міністерство у справах ветеранів має бути

Собор Паризької Богоматері відкриється для туристів 8 грудня

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС показав фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав швидше передати Україні додаткові засоби ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА