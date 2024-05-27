СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, який координує постачання "Іскандерів"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"За його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу рф", - ідеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, зокрема, встановлено, що Криворучко особисто координує постачання російській армії керованих авіабомб і балістичних ракет "Іскандер", які окупанти використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.