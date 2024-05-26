У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

У Харкові понеділок, 27 травня, оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ 25 травня по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

"На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державний прапор із чорною стрічкою. Також буде заборонено розважальну музику на ринках, у торговельних закладах, закладах громадського харчування тощо", - ідеться в повідомленні.