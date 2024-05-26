Серед загиблих у харківському "Епіцентрі" 12-річна дівчинка - поліція

Серед загиблих унаслідок авіаударів, завданих російськими окупантами 25 травня по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, 12-річна дівчинка, її вдалося ідентифікувати за ДНК-експертизою.

"За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікувала тіла шести громадян: триває документування наслідків влучання російських ракет у гіпермаркет. Серед загиблих - 12-річна дівчинка, яка була відвідувачкою закладу торгівлі", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістичну лабораторію. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію в родичів загиблих. Ідентифікація тіл триває.

У поліції нагадують, що люди, які втратили зв'язок із близькими, можуть звернутися за телефонами +38(093)494-31-62 або 102.

Як повідомлялося, в результаті удару окупантів по харківському "Епіцентру" загинули 16 осіб. Перед тим була інформація про 13 загиблих і 43 поранених, 16 осіб тоді вважалися безвісти зниклими.