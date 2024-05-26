Події

11:48 26.05.2024

Кількість загиблих від авіаударів РФ по гіпермаркету в Харкові збільшилася до 13 осіб - Офіс генпрокурора

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Кількість загиблих у Харкові внаслідок авіаударів РФ по будівельному гіпермаркету збільшилася до 13 осіб, повідомив Офіс генпрокурора.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня зросла до 13", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 осіб вважаються безвісти зниклими.

Теги: #харків #постраждалі #авіаудар

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